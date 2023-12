Kromě koncertování Petra v Praze moc času netráví. Během covidu si oblíbila život na chalupě, kde stráví s kamarádkou, její pubertální dcerou a dvěma psy i vánoční svátky. „Vracím se až 4. ledna do Prahy a den poté už mám koncert v Boru u Tachova. Na chalupě to miluju, celý život jsem byla mezi lidmi a pořád někde lítala. Lidí mám dost na koncertech v publiku. Ráda v klidu spočinu. Bylo to i covidem, že jsem se tam tak zahnízdila, ale nic mi tam neschází. Nejsem osamocená, ale jsem ráda sama,“ ujistila nás Petra, která tráví čas četbou knížek a procházkami po lese.

Sama ovšem přiznává, že její životní styl není dostatečně aktivní a je to znát i na její postavě. „Dala jsem si závazek do nového roku, že s tím musím něco udělat, protože už jsem jako bedna kytu. Musím cvičit a musím se dát dohromady. Musíte mě kontrolovat a třeba za tři čtyři měsíce mi říct, co jsem slibovala,“ vyzvala nás Petra, jejíž vzhled už prý negativně komentují i její fanoušci na sociálních sítích. „Stydím se za to, ale ono to jde strašně rychle nahoru a pak to krvavě shazujete,“ dodala s tím, že vánoční svátky budou posledním obdobím, kdy se bude cpát nezdravými věcmi.