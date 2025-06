Ve StarDance soutěžil Josef Maršálek (43) před dvěma lety. Tehdy se s Adrianou Maškovou dostal až do osmého kola, a to i přesto, že mu řada diváků přála vypadnutí mnohem dřív. Jeho návrat na parket by tak málokdo čekal.

Oblíbený cukrář se však rozhodl obout taneční boty znovu. „Když mi v lednu zavolala producentka Lucie Kapounová, zda bych do toho šel, řekl jsem, že ne. A ona na to: Prosím tě, to je pořád to tvoje ne, řekni také jednou ano,“ svěřil se Josef Maršálek, který se nakonec nechal zlomit. „Požádal jsem o týden na rozmyšlenou, a když mi Adriana poslala zprávu, že slyšela, že bych se možná vrátil na parket, zeptal jsem se, jestli by chtěla. Odepsala ano, a tak jsem jí odpověděl, že s ní půjdu i do pekla,“ dodal cukrář.

V roce 2023 sice nepatřil mezi nejlepší tanečníky, fanoušky soutěže si však získal svou osobností. Protančit se mu tak podařilo opravdu daleko a jeho dobrou náladu a všudypřítomný úsměv si zamilovaly tisíce diváků. „Pochopil jsem důvod své účasti ve StarDance až v jejím průběhu, kdy už běžely přímé přenosy. Steve Jobs to říkal dobře: Nezáleží na tom, že se vám dějí věci a vy nevíte proč. Důležité je, aby se jednoho krásného dne ty věci, které se děly, různě pospojovaly a vytvořily nějaký celek. V průběhu soutěže jsem se totiž díky tisícovkám lidí dozvěděl, jak moc jsem jim pomohl svou účastí ve StarDance. Myslím, že jsem jim vyšlapal chodník,“ dodal Josef Maršálek.