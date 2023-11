Zato její dcera se proti pokračování v rodinné tradici rázně ohradila. „Já to úplně opustila. Nebavilo mě to,“ prozradila čtrnáctiletá Emily, kterou brzy čekají přijímací zkoušky na střední školu. „Přemýšlela jsem o obchodním managementu,“ upřesnila, kam by se chtěla dál vrtnout. „Hrozně hezky zpívá, do takových šest let se drala na pódium, ale pak to už odmítala,“ dodala její maminka.