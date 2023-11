Loni v dubnu se Jakub Vágner (41) stal otcem. S manželkou Claudií přivítali na svět svou dcerku, kterou pojmenovali netradičně, a to Kaya. Po roce a půl už je jasné, že malá holčička je celá po tatínkovi.

„Já vím, že to každý rodič říká, ale ona je opravdu výjimečná. Hodně mluví, běhá, chodí se mnou na ryby, spí se mnou pod širákem a jezdí se mnou na kánoi. Byla se mnou už v belly boatu (rybářské plavidlo pozn. redakce). První slovo bylo táta, takže to je v pořádku. Maminka je také podstatná, ale tatínek zatím vede. Jsem za to rád. Baví mě představovat jí zázraky přírody,“ smál se Kuba během rozhovoru pro Super.cz.