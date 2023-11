Patrik svého otce miloval, není proto divu, že na něj často vzpomíná. „Vzpomínám na tátu rád a vybavují se mi ty šťastné chvíle. Učil mě řídit skútr, později auto. Byl trpělivý. Chodili jsme spolu na procházky, dával mi hodiny malování, přesněji, byl jsem ve vedlejším pokoji a kreslil podle jeho návodu, dohlížel na mě. Bylo mi 5, 15… 25 let. Naučil mě na zvyk malovat v kuse mnoho hodin a učil mě řemeslu. Říkával, že nápady a umění přijdou potom samy,“ svěřil se Patrik s tím, že mnoho lidí mu často říká, jak jsou si podobní, ale on tvrdí, že má mnoho i ze své maminky Johany.

Sestra Berenika Saudková je taktéž malířkou a momentálně žije v Itálii. Strýc Jan Saudek (88), slavný fotograf, se s rodinou svého zesnulého bratra Káji prý nevídá. „Ale potkali jsme se u řeky, vykračovali jsme si proti sobě, on s dámou, já s přítelkyní a přáli jsme si uctivě: Dobrý den! Rád jsem ho viděl, připomnělo mi to jiné setkání s tátou, kdy jsme se podobně náhodou potkali na Karlově mostě. Také jsme se na sebe usmáli. A šli pak každý svou cestou,“ usmívá se Patrik, který si ke svým 55. narozeninám daroval měsíční pobyt ve Španělsku. „Táta by mi popřál, ať si užívám života, dokud mám dost sil, tak si užívám.“

Do šedesátky má Saudek malé přání. „Rád bych zvládl ještě nějaké zásadní obrazy, svůj opus. Dostal ze sebe to nejlepší, co jsem se za celý svůj život naučil. Už se příliš neohlížím, ale dívám se dopředu, a snad mě čeká ještě dobrých pár let, ten dobrý den a život kořeněný uměním a prací.“ Stejně jako Kája, Patrik rád maluje krásné ženy. Jeho tvorba ale není jen o nich, je osobitá. Momentálně vystavuje svá díla v Liberci ve wine baru Světoběžník a v Praze ve vinotéce v Barriqada.