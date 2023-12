Ray Nicholson by měl být tím jediným, koho slavný herec ve svém okolí snese. S kariérou měl před časem dle některých informací skončit proto, že údajně bojuje s demencí a není schopen si zapamatovat své repliky. Na květnovém zápasu vypadal chvílemi lehce zmateně, jindy že se dobře baví. Jeho syn tehdy s knírkem svému otci příliš podobný nebyl. Teď jej ale paparazzi fotografové zachytili s vousy a je vidět, že už jde tátovi rozhodně více do podoby. I Ray se snaží prosadit jako herec, zahrál si například v seriálu Panika, s Diane Kruger pak ve filmu Out of the Blue a v novince Gonzo Girl se objeví po boku Camily Morrone, Willema Dafoe a Patricie Arquette.