„Vrátili jsme se ze skotského St. Andrews, kde bude syn od září studovat. Byli jsme se podívat do školy, abychom znali prostředí, ke kterém bude Kristian pobývat. Zahráli jsme si i golf na moc krásném hřišti. Jedním z nich byl legendární The Old Course, tedy nejstarší hřiště na světě,“ začala s nadšením popisovat Gabriela pro Super.cz.