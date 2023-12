Elizabeth Berkley byla miláčkem Ameriky, když v 90. letech účinkovala v sitcomu Konečně zvoní. O to víc fanoušky šokovalo, když vzala kontroverzní roli ve filmu pro dospělé, v němž se úplně celá odhalila. A jak sama říká, prý to utnulo její kariéru.

Diváky odvážné scény šokovaly a zároveň uchvátily, Elizabeth v tu dobu ale nepřišlo, že by šlo o něco až tak kontroverzního. „Je to divné. Snažila jsem se jen vžít do pro mě kompletně nové role, na nahotu jsem se vůbec nezaměřovala. Prostě to byla součást role,“ uvedla v rozhovoru pro newyorský deník Daily News herečka.