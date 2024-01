První filmový festival letošního roku odstartoval ve čtvrtek a celebrity se již sjíždějí do amerického Palm Springs. Slavnostní zahájení si nenechala ujít ani bývalá supermodelka a herečka Beverly Johnson, která byla ve své třpytivé zlaté róbě nepřehlédnutelná. Asi málokdo by jí navíc hádal její věk.

Jednasedmdesátiletá Johnson, která se proslavila jako první černošská modelka, jež se objevila na obálce amerického magazínu Vogue (v roce 1974), byla předchůdkyní legendárních krásek modelingového nebe z 80. a 90. let a později se vydala i na hereckou a pěveckou dráhu.

Následně na sebe ovšem upozorňovala i ve zcela jiné rovině. Již v roce 2014 obvinila Billa Cosbyho z toho, že ji v minulosti zdrogoval u něj v domě. Otevřeně se o všech detailech rozpovídala pro magazín Vanity Fair. Co se stalo poté, co zjistila, že je její mysl zcela otupělá, si prý nepamatuje. Zároveň byla první ženou, která dostala do potíží herce Chrise Notha (69), představitele pana Božského ze seriálu Sex ve městě.