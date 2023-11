Úspěšná moderátorka a herečka Adéla Gondíková (50) září nejen v pracovním, ale i v soukromém životě. Už přes čtyři roky je vdaná za Jiřího Langmajera (57) a jejich vztah jim bezvadně klape. Nejen o jejich seznámení jsme si popovídali v pořadu Superchat.

První setkání manželů proběhlo na place. „My se poznali asi jako spousta jiných herců při práci. My jsme takový malý rybníček a všichni se potkáváme, známe. Prapůvodní setkání bylo v Ordinaci v růžové zahradě, ale to jsme si každý žil ještě ten svůj diskopříběh. Mně tehdy zaujalo, že celý den jedl jen jablka a všichni o něm říkali, že je strašně nerudný,“ zavzpomínala Adéla během našeho rozhovoru.

O Adéle se často říká, že je to právě její práce, že Jiří Langmajer je už dnes více ukotvený a nohama na zemi. Jak toto sama bere a vnímá? „To si nemyslím, že je to moje práce. To je všechno přirozený proces života. Oba stárneme. Jsme už v jiné fázi. Kdybychom se potkali ve dvaceti, tak to určitě tak nebude a on bude dalších třicet let nerudný,“ smála se.

Díky manželovi Adéla také zjistila, jaké je to mít doma hypochondra. „Já se někdy mnohokrát směju. Jen slyším ty zvuky, že křupou léky, a to se děje i v noci, třeba ve tři ráno, tak si říkám, co může jíst v noci. On si vždycky lupne vitaminek, ale říká, že je to příroda. Já na zemi nacházím něco, co vypadá jako mouka, tak si říkám proboha, snad nebere drogy, a nacházím různě ty vitaminy i po jeho kapsách a tak.“

Adéle se kromě soukromého života daří i v pracovním. Od září hraje v seriálu Ulice a nyní se připravuje na další velkou akci. Už podruhé bude moderovat Galakoncert Orchestru Karla Vlacha a hostů 13. prosince v pražském Kongresovém centru. Během minulého koncertu mimo moderování také zpívala úryvek z muzikálu MAMMA MIA!, ve kterém účinkovala.

Dočkají se jejího zpěvu návštěvníci i tentokrát? „Já o zpěvu nikdy nepřemýšlím a jsem do něj vždy donucena, a tak to možná bude i teď. Všichni jsou vždy nadšení, ale nevím, kde to nadšení ohledně mého zpěvu všichni berou, uvidíme,“ dodala se smíchem.