Bývalý muž roku, zpěvák Matyáš Hložek (29) se v módě nebojí experimentovat. Tentokrát si do společnosti dokonce oblékl sukni.

„Většinou se oblékám sám, snažím se být inovativní a mít na sobě něco zajímavého. Sukni na sobě nemám poprvé, je to asi potřetí a musím říct, že mě to baví. Je to jiné a nebojím se toho, jestli lidé budou reagovat tak nebo tak,“ svěřil se Matyáš pro Super.cz s tím, že je outfit velmi pohodlný.