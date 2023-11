Americkou herečku Lindu Gray mají mnozí neodmyslitelně spojenou se seriálem Dallas a vlastně ani neznají její skutečné jméno. Jednoduše jí říkají Sue Ellen. Od její role v původním seriálu přitom uplynuly už více než čtyři dekády a od jeho pokračování jedenáct let. Když se ovšem herečka v úterý objevila na červeném koberci na akci v Beverly Hills, mnozí se nestačili divit, jak báječně stále vypadá.

Rodačka z Kalifornie v září oslavila neuvěřitelné 83. narozeniny. Dodnes je navíc poměrně herecky aktivní a stejně jako například Jane Fonda to po osmdesátce před kamerou rozhodně nezabalila.

Rovněž na úterní charitativní akci nazvané Gift Of A Lifetime se sešla s kolegyněmi ze svého posledního filmového počinu Ladies of the '80s: A Divas Christmas.