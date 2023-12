„Mám za sebou rok vstávání ve 4:20, o víkendu v pět do rádia, do toho divadlo, dabing. Bylo toho hodně. Když přišli v televizi s touhle nabídkou, nebylo co řešit. Rád se vrátím do světa šoubyznysu, který mi byl vždycky blízký. Ale zůstane mi ještě sport. Vzhledem k tomu, že dělám spoustu sportovních akcí pod hlavičkou televize, byli by sami proti sobě,“ míní Petr.