Lewis Hamilton má možná nový objev, alespoň tak se zmiňují některá zahraniční média o jeho posledním ‚úlovku‘. Jeho objektem zájmu by měla být brazilská modelka Juliana Nalú, která na sebe nejvíce upozornila svým románkem s raperem Kanyem Westem. Přestože měla aférka jepičí životnost, získala si exotická kráska dost pozornosti na to, aby se dostala do povědomí i dalším slavným mužům.