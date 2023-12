„Po té řadě to trošku dost vylítlo, tak jsem si uvědomil, že mi to nedělá dobře, a od té doby se držím zpátky a vyplácí se to. Protože kdybych tomu propadnul, tak si myslím, že už se teď spolu tady ani nebavíme a moderoval by to někdo jiný,“ řekl Super.cz Václav Kopta, který chodí na pravidelné kontroly.