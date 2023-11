„Koukám se na to i trošku s nostalgií. Doufám si tvrdit, že jsem se v tom hereckém projevu posunul. Blíží se Vánoce, kdy se to bude opět vysílat. Zase mi přibydou zprávy na sociálních sítích, kde mi lidé píšou, jak mají tu pohádku rádi, a mě to moc těší,“ svěřil se divadelní i televizní herec s tím, že je k sobě velmi kritický. „Já, když se vidím, tak jsem k sobě kritický, možná až moc, ale prostě to ke mně patří. Tehdy jsem začínal, dost věcí se dá odpustit a já už si dost věcí odpustím,“ řekl s úsměvem.