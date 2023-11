Napříč Českem se v pondělí konala stávka proti krokům vlády Petra Fialy. Do ní se zapojily téměř tři čtvrtiny všech středních, základních i mateřských škol. Velká část z nich zůstala kvůli stávce úplně zavřená, což se samozřejmě dotklo rodičů. I těch z řad celebrit. Zeptali jsme se, co si o stávce myslí.

Čárou přes rozpočet kvůli práci i hlídání byla stávka pro Sandru Pospíšilovou. Ta však také zároveň uvedla, že chápe důvody stávkujících. „Zrovna dnes se mi to navíc potkalo s moderováním jednoho eventu, kam jsem musela vzít Leonka s sebou, protože ani manžel si dnes nemohl své povinnosti upravit. Ale naštěstí to organizátorům nevadilo, asi i proto, že jsou to také rodiče. Nicméně i když se nás dnešní protesty dotkly, mám pro stávkující zaměstnance pochopení,“ řekla Super.cz moderátorka.