Modelka a moderátorka Kristýna Schicková byla tentokrát ve společnosti naprosto nepřehlédnutelná. Krásná brunetka se totiž oblékla do zlatého modelu, který se skládal z titěrného topíku, jež připomínal spíš podprsenku, a dlouhé sukně. V tomto případě tak opět vynikla i její bezchybná postava.

„Cítím se v tom nádherně, padlo to přímo na mě. Myslím si, že teď po dětech mám tu postavu docela dobrou, a myslím si, že by byla škoda, abych ji zahalovala do nějakých oversized věcí, i když je mám ráda,“ prozradila Kristýna Super.cz s úsměvem.