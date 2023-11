S partnerkou Lucií se herec tentokrát objevil na křtu knihy fotografa Miloše Schmiedbergera a od své lásky se takřka nehnul ani na krok. Pochvaluje si i to, že s ním partnerka ráda chodí do společnosti. „Ona to miluje, říkala, že už po mně pokukovala delší dobu, říkala mi, co o mně všechno ví,“ svěřil se Super.cz Václav Upír Krejčí. „Má totální přehled, spoustu umělců zná, notovali si s Honzou Kanyzou, ona se tím povznáší, je to prostě parťák. Říkám, že je to milenka, manželka, kamarádka, a ještě mě vyslyší,“ řekl nám herec.