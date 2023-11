Postarala se o to fanynka, která zatoužila po jeho kostýmu z legendárního představení Sluha dvou pánů. „Byl jsem ve sprše, v šatně. Slyším šustění garderobiérky, ale tohle mi přišlo, že jsou tam nějak brzo. Bylo to divný, vykoukl jsem z té sprchy a koukám, že baba si to cpe do igelitky. Řekla mi, že to musí mít doma. Prchla s tím. Udělalo se pak z toho, že jsem ji nahý honil po divadle, ale já jsem volal vrátnýmu, že kolem proběhne baba s igelitkou a má můj kostým. Tak on chytil asi tři baby s igelitkou,“ zavzpomínal na divadelní incident během show 7 pádů Honzy Dědka.