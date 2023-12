„Dostal jsem i pozvání na premiéru, ale to prostě nešlo. Emoce, když Hanka odešla, u mě byly hodně silné. Byla rodina, jeden z mých nejbližších lidí. Jsem ale rád, že jsem tady dneska konečně byl a viděl to. Byl to úžasný večer, všichni zpívali nádherně. Ale slzy byly, samozřejmě. Všechny ty písničky znám a mám s nimi spojené vzpomínky,“ řekl Super.cz zpěvák na 111. repríze představení v Divadle Kalich, kdy znovuobjevil i kouzlo textů písní Hany Zagorové. „Jsem rád, že je tohle dílo na světě a i díky tomu je tady Hanka s námi pořád,“ vyznal se.

Sám písně, které zazněly i jako duety nebo v triu s Petrem Kotvaldem, na svých koncertech stále zpívá. „Lidi po mně chtějí nevětší hity, takže zpívám Můj čas, Jinak to nejde a někdy Černého páva, ke kterému text napsala Hanka. To je těžká píseň, kterou zazpívám rád, ale trochu se bojím, aby to bylo tak dobré, jako to bývalo,“ svěřil Hložek, který vystoupí i na koncertu k poctě Hany Zagorové 19. prosince v Lucerně.