Michael Bublé (48) je pro mnohé nedílnou součástí Vánoc. Ač sám díky svému nezaměnitelnému hlasu přináší lidem pohodu, on sám před několika lety musel v životě řešit situaci, která člověka dokáže naprosto zlomit. Teď promluvil o tom, co v jeho životě zanechal boj s rakovinou syna.

Ke smutné události došlo v roce 2016, kdy tehdy tříletý Noah, kterého má zpěvák s manželkou Luisanou Lopilato, musel čelit strašlivé diagnóze - rakovině jater. Teď muzikant v rozhovoru pro podcast The Diary of a CEO řekl, že už nikdy nebude tak bezstarostný jako dřív. „Diagnóza rakoviny otřásla mým světem. Stáhla závěs z mých očí. Bylo to jako palice na moji realitu.“ Boj o život syna v něm zanechal pocity, kterých už se nikdy nedokáže zbavit.„Je pro mě výsadou existovat a bolest, strach a utrpení, které přicházejí s takovými věcmi, jsou součástí tohoto života.“