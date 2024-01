S manželkou Marcelou svého vnuka Sebastiana po nevydařeném vztahu jejich dcery Kláry v podstatě vychovali. Třináctiletý Sebík jim péči oplácí a hitmakerovi Michalu Davidovi (63) dělá jenom radost.

Těší ho zejména to, že Sebastian inklinuje k hudbě. „Teď ho hodně chytla kytara, k Vánocům ode mě dostal novou, elektrickou. Když se učil na španělku, nechtěl doma cvičit. Ale když začal s elektrikou, změnilo se to. Už hraje i těžší věci jako Nirvanu a Metallicu. Když to takhle půjde dál, mohl by hrát i v mojí kapele. Řekl bych, že reálné to bude v roce 2025,“ plánuje muzikant.

Sebík se ale i dobře učí. „Prospěch má výborný, samé jedničky a dvojky. Chodí na víceleté gymnázium, kde bude dál i pokračovat. Má to tam rád a má tam i kamarády. Ale co bude dělat dál? Hlavně to, co bude sám chtít. Ale má čas se ještě rozkoukávat,“ míní.