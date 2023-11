Herečka Brooke Shields (58) je jednou z dam, které si letos odnesly ocenění během galavečera Glamour žena roku. Kdo by ale čekal, že Brooke se bude chovat decentně a „patřičně svému věku“, ten by se hodně mýlil.

Během přebírání ceny se pak už herečka zklidnila a pronesla projev o životě žen ve středním věku. „Dnes se konečně cítím víc sexy, klidnější, chytřejší, nádherněji zranitelnější a sebevědomější než kdy dříve… Chvíli to trvalo, ale konečně jsem se naučila mít se ráda takovou, jaká jsem. Naučila jsem se vážit si své individuální hodnoty. Nikdy předtím to tak nebylo. Nikdo mě to nikdy nenaučil ani mi neřekl, že je to tak v pořádku,“ řekla Brooke s tím, že konečně získala zpět všechny kousky sebe samé, které v životě rozdala. A také neopomněla zmínit sílu kamarádství. Na to, jak jí to na galavečeru slušelo, se podívejte v naší galerii.