Hvězda seriálu Zoo Michaela Pecháčková (19) bude letošní svátky trávit s rodinou. Žádný princ na bílém koni zatím do jejího života nevstoupil.

„Chlap se asi pod stromeček nevejde. Žádný partner není. Ale v mých devatenácti letech to, myslím, nevadí. Mám práci, školu, rodinu a skvělé lidi kolem sebe. Užívám si život, partner se třeba časem ukáže, zatím po mém boku nikdo není,“ řekla Super.cz Pecháčková na natáčení nového videoklipu k vánoční písni Když se blíží Vánoce, kterou napsal Zdeněk Hrubý (52)a nazpívaly ji s teprve šestiletou Eliškou Eli Zoubkovou.

„Je to pro mě vánoční pěvecká i klipová premiéra. Je to moc fajn. Zároveň jsem si uvědomila, že nemám žádné dárky, žádné nápady, takže paráda. Ale už na mě dýchla atmosféra Vánoc, že budu s rodinou, těším se,“ usmívá se herečka. „Postupem času jsem si uvědomila, že to, že se sejdeme ve zdraví, je tím největším dárkem,“ dodává Míša.