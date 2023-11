Nově začala dělat do kolébky brazilské samby také taneční zájezdy. „Trochu jsem pokročila a už dělám zájezdy. Takže tančím a budu dělat průvodce, krásně se to vyvinulo,“ svěřila se Super.cz tanečnice, která už má za sebou dva turnusy. „Měla jsem tady skupinu začátečníků, neskutečná skupina, úžasní lidé, stejný humor, myslím, že to byla dovolená na jedničku,“ řekla tanečnice, která s klienty podniká výlety do přírody, na místní pláže, ale účastní se i tanečních zkoušek.