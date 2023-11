Rodačka z New Yorku, již si jistě dobře vybavují i všichni, kteří viděli film Baywatch z roku 2017, kde ztvárnila postavu C. J. Parker, pózovala v roce 2015 mimo jiné i v plavkovém vydání magazínu Sports Illustrated. Stejného roku to dala dohromady s Leonardem DiCapriem. Vztah jim vydržel však jen několik měsíců. Kelly se ovšem poměrně slušně prosadila i před kamerou a objevila se mimo jiné i v seriálech Dva a půl chlapa, Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně, Broad City či Rush.