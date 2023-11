26. srpna to byl rok, co do pěveckého nebe odešla legendární Hana Zagorová (†75). Její životní partner Štefan Margita (67) se nyní rozpovídal o jejich seznámení a vztahu tak podrobně jako nikdy předtím.

„Sex před představením není dobrý. Basisti můžou, ti mají nízko položený hlas, ale tenoristi, to je blbý, nezpívá se nám pak dobře. Některý soprán ale tvrdí, že mu naopak sex pomáhá a dostává výšky. Když u toho hodně ječí, tak se rozezpívá. Někteří tenoristi tvrdí, že můžou, že jim to nic nedělá. Ale pak zpívá tak, že se mu říká prvořadý zpěvák, protože je slyšet jenom do první řady,“ dostal všechny přítomné do kolen svou otevřeností Štefan Margita.