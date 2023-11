Se „sexualizováním“ má problém i modelka Emily Ratajkowski (32). Ta se velmi často fotí nebo nechává fotit jen velmi spoře oděná nebo zcela nahá. Zároveň podle vlastních slov ovšem nechápe, že ji lidé berou jako sexuální objekt. A o stejném tématu teď promluvila i Julia Fox. Ta se do povědomí lidí dostala díky měsíčnímu vztahu s Kanyem Westem, o kterém dnes mluví spíše negativně, a také díky mnohdy až bizarním modelům, které vynáší do společnosti a které odhalují velké části jejího těla.

„Ženská těla by měla být oslavována a neměla by být vnímána jen jako sexuální objekty. Každý, kdo se na mě zlobí za to, že jsem ukázala hodně kůže, na mě sám dává nálepku sexuálního objektu,“ řekla Julia v rozhovoru pro prosincovo-lednové číslo magazínu Cosmopolitan UK. „Ale já jsem mnohem víc než to. A sex je ta poslední za*raná věc, kterou se svým tělem dělám. Jsem na své tělo hrdá. Proč bych si nevzala něco odhalujícího, opravdu cool a uměleckého?“ vyjádřila se Julia. Ta se také rozpovídala o svých dřívějších vztazích s muži.