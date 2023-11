Kristýna Schicková je jedna z nejvyhledávanějších modelek v Česku. Modelingu se věnuje už dlouhých patnáct let, za které posbírala i spousty nezapomenutelných zážitků. I jako dvojnásobná maminka by si přesto ještě chtěla zkusit splnit nějaký ten sen, a to klidně rovnou v Americe.