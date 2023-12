Nathalie je ještě o čtyři roky mladší než Olga a navíc jsou si herečky velice podobné. Rodačka z Peru, jež vyrůstala v Austrálii, se nejvíce zviditelnila v roli Neely ve filmu Rychle a zběsile: Tokijská jízda z roku 2006 či v několika seriálech jako Upíří deníky, Unreal, Tělo jako důkaz či v rebootu seriálu Dynastie z roku 2017. Objevila se také jako objekt zájmu Bruna Marse v jeho hitu Just The Way You Are.