Herečka Sandra Pogodová (48) se rozhodla zatočit s následky menopauzy. Letos jí dost často trápila kila navíc. S humorem sobě vlastním se tak pustila do boje s celulitidou. Fanouškům neváhala ukázat i část svého pozadí.

„Letos mi moje tělo předvedlo velké turbulence s váhou a to asi hlavně kvůli nastupující menopauze. Je mi skoro 50 let a tělo se opravdu začalo chovat jinak, než jsem zvyklá. Ovšem nehodlám to jen tak zabalit,“ nechala se slyšet na Instagramu u zkrášlovací procedury. Příští rok doufá, že se bude moct bez obav chlubit fotkami v bikinách.