Je to pár dní, co nám Lela Ceterová (34) prozradila, že chystá svůj nový projekt. „Připravuji nový projekt, který bude spojený s mojí osobností. Těším se na to,“ svěřila se pro Super.cz pár dní před odhalením.

Dnes už fanoušci ví, že jde o „Lela brunch,“ tedy osobní setkání na 3,5 hodiny, za které si zájemci zaplatí necelých pět tisíc korun. „Bude tam spousty výborného jídla, šampaňské, pití a celý můj tým. Můžete se nás zeptat, na co chcete. Bude to skvělá jízda a jsem ráda, že se přihlašují i muži,“ svěřila se Super.cz Lela s tím, že nepůjde pouze o jedno hromadné setkání v Praze, ale uskuteční je i v dalších městech.

„Je velký boom z mého brunche. Když máte rádi zpěváka, herce a chcete ho vidět, tak si zaplatíte za lístek. Když chcete vidět mého muže zápasit, tak si koupíte lístek. Já jsem byla modelka a influencerka. Dostala jsem spousty dotazů ohledně osobního setkání a nemám na to pro jednotlivce čas, tak jsem vymyslela můj originální Lela brunch. V zahraničí je to běžné a já preferuji místo online setkání to osobní. Mám ráda lidi, ráda se s nimi poznávám a bavím. Těším se,“ dodala Lela, kterou už kdejaký rýpanec nerozhází.