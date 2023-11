Už se stalo tradicí, že na předávání cen nechodí se svými partnery, ale v pracovní dvojici, jak je diváci znají z Hlavních zpráv na TV Nova. V tom, aby se do společnosti sladili, prý nemají Lucie Borhyová (45) a Rey Koranteng (49) problém. „Už jsme takhle zvyklí, máme to jako takovou tradici. Ale tradice jsou od toho, aby se porušovaly, tak uvidíme,“ smáli se.

Popovídali jsme si o zpěvu, který už Lucka vyzkoušela. A jak je na tom Rey? „Mám hudební sluch a zpívám docela dobře. A na veřejnosti moc ne, možná na Silvestrech,“ vzpomínal. Kolegyně mu ale připomněla, že to není tak docela pravda. Nakonec z něj vypadlo, že zpíval po boku Ivety Bartošové (†48), Leony Machálkové (56)i Karla Černocha . „No vidíte, zpíval častěji než Marek Ztracený,“ smála se Lucka. „Ale už je to řadu let a nemám v plánu se k tomu vracet,“ tvrdil.

Zato Borhyová se nám pochlubila svojí hudební novinkou. Poté, co loni nazpívala vánoční píseň, přidala letos do portfolia narozeninovou. „S kamarádkou jsme ji nazpívaly k narozeninám naší kamarádce a všichni nám říkali, že ji máme dát ven, až nás ukecali. Najdete ji na všech hudebních platformách. Pokud to někoho pobaví třeba při oslavě narozenin, tak to bude fajn.“ prozradila.