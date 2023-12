Fanoušci hned začali spekulovat nad tím, zda se k sobě s Veronikou nevrátili. Další je pak chválili za to, jak spolu skvěle vychází. „Třeba se dali dohromady! Lidi míní, život mění,“ napsala jedna z fanynek v komentáři na sociální síti. „Je krásné, že i když nejste spolu, pořád slavíte svátky nebo narozeniny jako rodina. Ella vám za to bude určitě jednou vděčná,“ zaznělo v dalším komentáři.

„S Veru už netvoříme pár delší dobu. Pořád jsme milující rodiče naší Elinky a jsem vděčný, že Veru je skvělou maminkou. I když rodina vždy byla a je pro mě vším, co jsem si kdy přál, bohužel vždy věci nevyjdou tak, jak si přejeme. Jako táta slibuju, že naši dceru budu dělat šťastnou a vychovávat z ní dobrého člověka. Věřím, že jednou bude cítit, že má skvělého tátu, tak jako mám já,“ napsal na Instagramu už v srpnu Dubovický. A zdá se, že svá slova myslel opravdu vážně.

„Někdy prostě trávíme dovolené nebo dny společně ve třech jako rodina. Máme to od začátku nastavené, já čtyři dny, Míra tři dny a to dodržujeme. V případě, že je něco neodkladného nebo nějaká dovolená, tak to řešíme operativně a pak si ty dny zase dorovnáme,“ popisovala Kopřivová, jak funguje jejich výchova.