Modelka Ashley Graham měla v pondělí pěkně nabitý program, co se společenských povinností týče… Nejdřív její kroky vedly do Amerického přírodovědného muzea v New Yorku, kde se konalo udílení módních cen CFDA, a následně přijala pozvání ještě na narozeninovou party hráče amerického fotbalu Odella Beckhama Jr., na kterou se pokaždé sjede pořádně hvězdná sestava.