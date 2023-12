V novém filmu Jedeme na teambuilding si Erika Stárková (39) zahrála tu nejméně sympatickou postavu, kterou zvládla na výbornou. O to víc jí to ale slušelo. I když působí spíše jako rozevlátá žena, v elegantních upnutých kostýmcích si vyloženě lebedila.

„Myslím, že mi to moc slušelo. A elegantní módu i kostýmy mám ráda. Ale není to kam nosit, když žijete v přírodě anebo máte dítě. K té ženě z korporátu, kde ty ženy vlastně takovou uniformu nosí, to sedlo,“ míní.