Doma má čtyři dcery, Albu, Luisu, Editu a Klaudii, které se jí narodily během pěti let. Kdo se ale na zpěvačku Markétu Martiníkovou podívá, neřekl by, že vůbec rodila. Rok po posledním porodu má postavu opět jako proutek a nebojí se to ukázat v topu s odhaleným bříškem.

„Je to výsledek celodenní služby pro moji rodinu. Od rána do noci a i v noci kolem nich běhám a takhle to dopadá. Diety opravdu nepotřebuju. Ráno ani nestíhám jíst, doháním to večer. Mám sice ráda saláty, ale nevyhýbám se ani tučnému nebo masu. Jen trochu cvičím, abych se zpevnila,“ vysvětlovala Markéta, která jako katolička chtěla mít vždy velkou rodinu.