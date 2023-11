Sobotní odchod právě tohoto páru byl pro diváky velkým překvapením. Na parketu jako poslední stáli se svými tanečníky Richard Krajčo a Iva Kubelková (46), volba diváků nakonec neposlala do dalšího kola ostravského herce a zpěváka. „Nebylo to pro mě překvapení, cítil jsem, že to takhle bude. Všichni lidé tady fenomenálně tančí, je to neuvěřitelné, nedá se vůbec tipovat, kdo vypadne, může to být vlastně kdokoliv a asi to ani nebude souviset s tím, jestli dobře zatančil nebo ne,“ řekl Super.cz.