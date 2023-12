„Já pořád čeká na takový ten signál shůry. Oba filmy jsem netočil kvůli sobě, ale na vyšší zakázku a režii. Uvidíme, až zvednou telefon, zavolají a řeknou – teď. Vyšlou určitě další signál. Já s nadsázkou říkám, že bydlím u Stromovky a z oken se dívám do parku, kde je krásný keř, a já si počkám na to, až tento keř jednou začne hořet,“ řekl Jiří Strach Super.cz.

Hlavní roli anděla Petronela ztvárňuje Ivan Trojan (59), poťouchlého čerta Uriáše hraje Jiří Dvořák (56). A právě tahle herecká dvojice už neodmyslitelně patří i do další tvorby Jiřího Stracha, pro kterého jsou něco jako bratři.

„V Docentovi jsem měl nejen Ivana Trojana, ale hrál tam i Jirka Dvořák. Anděl s čertem se mi sešli v detektivce. Jsou to moji nejbližší parťáci. Natočili jsme toho spolu už mraky, a když nám zdraví dopřeje a budeme mít dobré scénáře, tak si myslím, že v této spolupráci budeme pokračovat, co živí budeme. Ti kluci úžasně zrají, když se na ně podíváte, tak jeden i druhý mají neuvěřitelné charisma, a to zatím nejsou tak staří. Jsme prostě bratři v triku, kteří spolu točí od malička, a budou spolu točit, dokud neumřou,“ dodal režisér během tiskové konference České televize, kde promluvil také o uvedení televizního filmu Svatá natočeného podle scénáře Marka Epsteina.