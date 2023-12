„Každý scénář je něčím nový, i když jen tím, že vám tam dá nějakou novou pohádkovou postavu. V téhle máme vodníka, takže jsme se museli popasovat s tím, kde ten vodník bydlí, jak budeme točit pod vodou, jakým způsobem bude chytat dušičky… Dřív se vodníci dělali v ateliéru, jen se před ně dalo akvárko, kde se vlnila voda. To už by dneska nešlo a děti by tomu neuvěřily,“ vyprávěl i o technické stránce natáčení.

„Kdybych si nedal záležet, zkazil bych lidem Vánoce, a to bych nechtěl. Pak by mi navíc dali céres v kritikách,“ míní. Počítá ale s tím, že každému se jeho pohádka líbit nemusí. Ta poslední, která se na Štědrý večer uváděla před dvěma lety, Jak si nevzít princeznu, slízla kritiky dost.

„Mrzelo mě to, ale myslím, že je to i tím, že lidi během Vánoc nesledují televizi na sto procent. Baští kapra, rozbalují dárky, sem tam se mrknou, a když pak máte pohádku, kde se cestuje v čase, něco zmeškají a pak tomu nerozumí. Kdyby dávali pozor, možná by se jim to líbilo víc,“ svádí část viny na samotné diváky. „Ale tahle pohádka dopadla ještě dobře proti jiným, které jsem netočil a byly rozcupované na cimprcampr. Ale když se pohádka někomu nelíbí, mrzí mě to hlavně kvůli tomu, že bych chtěl udělat hezké Vánoce všem,“ uzavřel.