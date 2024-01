Řešit se budou i výchovné metody v Česku jako plácnutí přes zadek. Ty jsou totiž ve Švédsku nemyslitelné. „Okřiknu ji, nebo někdy dostane na zadek jednu,“ svěří se Michal s tím, jak přistupuje k dceři Šárce, když opravdu neposlouchá. „Co se týče fyzických trestů, tak u nás ve Švédsku to je úplně zakázané, nemůžu si dovolit dát ani výchovnou, protože kdyby to děti řekly ve škole, tak z toho mám průser jako rodič, byli by schopni na mě zavolat sociálku. To by bylo strašné. A to by stačilo jako výchovnou na zadek. Tam se vše povoluje a už jako mrňous je na tvojí úrovni a má stejná práva jako ty,“ popisuje rozdílné výchovné metody Mirka.