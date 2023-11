Jeho sólovou tvorbu podporuje řada známých tváří, mnozí se stali i aktéry videoklipu k titulní písni alba. Proto vlastně nebyla účast Evy Pavlové tak překvapivá. „Stali jsme se přáteli a strašně si vážím toho, že dorazila. Vůbec jsem to nečekal a udělalo mi to strašnou radost. Jen nechtěla, aby mi ubírala pozornost,“ řekl Super.cz Radek, jehož přišli podpořit i kamarádi, kolegové a také rodina jeho manželky Veroniky. S tou svojí se totiž příliš nestýká.

„Je to tak, ale to tak v životě prostě je. To, že je někdo rodina, neznamená, že budete automaticky fungovat. Tak to není. Bavím se s mojí ségrou, se kterou jsme spolu drželi odmalička. S tátou se nevídám vůbec. Ale kdyby žila máma, tak by tady určitě dneska seděla,“ svěřil se Radek.