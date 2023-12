„Proč máš na čtvrtém obrázku dva palce?“ ptá se Kim jedna ze sledujících na sociální síti. A právě tato otázka rozjela vášnivé debaty o tom, jak se to vlastně s rukou influencerky má. „Je to její levá ruka, proboha, lidi, nedělejte ze všeho drama,“ píše komentující pod článkem v magazínu Page Six. Další lidé ale s vysvětlením zásadně nesouhlasí. „Hledej paži, ke které by byla připevněna ruka, začni u toho ramene,“ odpovídá další čtenář. „Proč je influencerka? Faleš, faleš, faleš. Je smutné, že to je všechno, o čem může někoho přesvědčit,“ rozčiluje se třetí. A jak je to s rukou Kim Kardashian podle vás? Jestli se v mezisvátečním období nudíte, zkuste i vy rozklíčovat, jak se to s palci na vánoční fotce vlastně má.