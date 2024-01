Heidi Klum (50) využije snad každé příležitosti k tomu, aby ukázala alespoň kousek ze svého těla, a nejlépe svoje poprsí. Odvázala se i v Karibiku, kde slavila Vánoce i příchod nového roku. Lidem už ale její exhibice přijde trochu přehnaná a radí jí, ať si založí účet na platformě s předplaceným obsahem.

Modelka odletěla se svým manželem Tomem Kaulitzem na ostrov jménem Svatý Bartoloměj, kde si dosyta užívali hlavně válení na pláži a vodní radovánky. A to byla pro Heidi příležitost k tomu, aby dokonce několikrát znovu ukázala své tělo. Nejen že se točila nahoře bez na pláži a ňadra si zakrývala jen rukou, ale na kameru předvedla i to, že má stále mladistvou duši a ráda se ve vodě prohání na nafukovacím kruhu. A to nahoře bez, kdy svoje vnady neschová, ale naopak je na kruhu pořádně vystaví. Modelka má i v padesáti letech bezpochyby perfektní tělo, její až příliš časté odhalování už ale spoustě lidí připadá nepatřičné. A také jí to dávají dostatečně najevo.

„Proboha, založ si konečně stránku na OnlyFans,“ radí jí například jeden komentující pod článkem v magazínu Daily Mail. „Co je nového? Dej to na OnlyFans,“ píše druhý. „Heidi, už jste ve věku, kdy by se z vás měla stát elegantní dáma a měla byste si nechat oblečení na sobě,“ radí jí třetí. „Má dokonalé tělo, ale nevím, jestli jsme to už všichni neviděli. Proč prostě nechodí úplně nahá,“ ironicky dodává další. Jiní lidé se pozastavují i nad tím, proč s modelkou na dovolené nebyly její čtyři děti, nebo mají pocit, že dříve byla Heidi víc „na úrovni“.