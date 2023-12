Moderátorka a herečka Adéla Gondíková (50) je už přes čtyři roky vdaná za Jiřího Langmajera (57). Poprvé se viděli během natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě. Adéla se nenechala zastrašit ani tím, že jí tehdy všichni říkali, že herec dokáže být velmi nerudný. To se ale během let změnilo.

Dnes mají velmi spokojené manželství, a Adéla si zvykla dokonce i na to, že její choť je velký hypochondr a milovník různých léků a vitamínů. „Já se tomu mnohokrát hodně směju. Já jen slyším ty zvuky, to křupání těch léků. To se děje i v noci, třeba ve tři v noci. Tak si říkám, co může jíst v noci. On si vždycky lupne nějaký vitamínek, ale všechno je to prý příroda,“ smála se moderátorka v našem pořadu Superchat.