„Od třinácti let bojuji se stavy úzkosti. Měla jsem i panické ataky. Ve dvaadvaceti letech jsem je měla tak silné, že jsem nedokázala vycházet z bytu. Trvalo to dva tři měsíce. Pak jsem se z toho sice nějak dostala, ale pořád bojuji s nějakou psychickou slabostí,“ svěřila Super.cz Eva, která s ohledem na to začala spolupracovat i s organizací Nepanikař, která se věnuje psychickým problémům mladých lidí.

„Pomáhá mi víra v to, že ty cesty jsou pro mě nějak vymyšlené. Vždycky jsem si říkala, že když je člověk dobrý, dobré se mu děje, byť si to zrovna v tu chvíli nemyslí. A jsem vděčná za to, že mám dvě děti, rodinu, která má kde bydlet, co jíst a pít. Mám práci, která mě nejen uživí, ale můžu svými financemi pomáhat dál. Vždycky, když je mi nejhůř, uvědomím si, co všechno hezké pro mě ten nahoře, já nebo kolegové udělali. Ale bojuju s tím. Bojuju s hejty, s lidmi, co o mně píší zlé věci. Ale snažím se být silná, abych pak mohla říkat ostatním, jak to mají dělat,“ uzavřela.