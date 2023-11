„Byl to nápad Ponerů, z naší strany je velká spokojenost, takže to nehodláme měnit,“ řekla Super.cz Katka. Z hlubokého dekoltu byla obzvlášť nervózní Radana, která na ně není tolik zvyklá. „Radši jsem to zalepila. Ale zase se mi to rozevírá dole,“ poznamenala ke svým šatům.