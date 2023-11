Bobošíková, která kandidovala neúspěšně do Poslanecké sněmovny, do Senátu, na primátorku Prahy či dokonce v prezidentských volbách, se věnuje už léta úspěšně distribuci kosmetiky.

Vypadá skvěle a mladistvě. Jak to dělá? „Snažím se o sebe starat. Působím řadu let v oblasti beauty, snažím se hledat vychytávky a hledat kosmetické značky. A zachovávat postupy, které značky doporučují. A když člověk k tomu ještě trošku spí, nese to užitek,“ řekla Super.cz s úsměvem.