Nebyla by to Nela, kdyby alespoň jednou za pár dní neukázala nějaký ten kousek ze svého těla. Nedávno to byl třeba zadeček, který v plavkách odhalila přímo před známým hotelem Burj Al Arab. Za něj se hlavně od mužů dočkala mnoha pochval, a někteří si snímek dokonce podle vlastních slov nastavili jako pozadí na mobilu. Teď se Nela pochlubila další fotkou ze své oblíbené Dubaje. Na té pózuje v koupelně před zrcadlem v šatech značky God save queens, které si může dovolit jen žena s dokonalou postavou. Proužky černé látky zakrývají opravdu jen to nejnutnější a díky průsvitnosti látky, která tvoří zbytek šatů, to vypadá téměř tak, jako kdyby na Nelině těle ani žádná nebyla.